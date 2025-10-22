Invest in Sharjah: el emirato captó 1.500 millones de dólares en inversiones durante el primer semestre de 2025

SHARJAH, 22 de octubre de 2025 (WAM) — El emirato de Sharjah atrajo inversiones por 1.500 millones de dólares en la primera mitad de este año, lo que supone un crecimiento del 361 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Mohamed Al Musharrkh, director ejecutivo de Invest in Sharjah, señaló a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), al margen de la 8.ª edición del Sharjah Investment Forum (SIF 2025), que las nuevas leyes y normativas han contribuido de forma decisiva a este avance.

Indicó que las inversiones se concentraron en los sectores industrial, tecnológico, agrícola y de servicios. Añadió que Invest in Sharjah dirige sus esfuerzos a los mercados europeo, indio, brasileño y estadounidense para atraer más capital global.

Recordó que el año pasado se lanzó, en colaboración con Microsoft, la primera licencia comercial del mundo impulsada por inteligencia artificial, una herramienta que ha facilitado la entrada de nuevos inversores en los mercados de los EAU en general y de Sharjah en particular. Apuntó que India encabezó la lista de países inversores en el emirato, seguida de Pakistán, Jordania, Egipto y China.

La edición de 2025, que por primera vez se celebra de forma paralela a la World Investment Conference (WIC), reúne a más de 130 ponentes internacionales y 160 sesiones especializadas, y prevé congregar a más de 10.000 participantes de todo el mundo.