El ministro de Justicia de EAU se reúne con su homóloga belga para reforzar la cooperación judicial

BRUSELAS, 22 de octubre de 2025 (WAM) — Abdullah bin Sultán Al Nuaimi, ministro de Justicia de Emiratos Árabes Unidos, se reunió con Annelies Verlinden, ministra de Justicia de Bélgica, durante una visita oficial a Bruselas el 21 de octubre de 2025.

El encuentro se centró en fortalecer la cooperación bilateral en materia judicial y en abordar la delincuencia transfronteriza y transnacional —incluida la criminalidad organizada y los ciberdelitos— que exige una estrecha coordinación internacional.

Ambos ministros reafirmaron su compromiso con el Estado de derecho y los principios de la justicia internacional. Señalaron que la actividad criminal transfronteriza sigue planteando retos significativos para la seguridad nacional e internacional y subrayaron el papel crucial de la cooperación judicial para hacerles frente. Las dos partes coincidieron en la necesidad de marcos jurídicos sólidos, asistencia judicial mutua e intercambio ágil de información entre autoridades competentes.

Verlinden dio la bienvenida a la visita y agradeció los esfuerzos de EAU para impulsar la colaboración judicial bilateral. Elogió el enfoque proactivo de las instituciones judiciales y policiales emiratíes frente a la criminalidad transnacional y destacó la importancia de mantener la cooperación basada en los acuerdos bilaterales vigentes y en las convenciones internacionales.

Al Nuaimi reafirmó el compromiso de EAU de profundizar la cooperación jurídica con Bélgica y con la comunidad internacional en general. Subrayó que la lucha contra el delito transnacional se ve reforzada por la coordinación operativa, la confianza mutua y la continuidad entre sistemas legales. Recordó, además, que EAU ha completado la extradición de 14 personas al Reino de Bélgica desde la firma del tratado de extradición en diciembre de 2021, en vigor desde noviembre de 2022.

Al Nuaimi transmitió asimismo su reconocimiento a Verlinden por la estrecha colaboración entre ambos ministerios y puso en valor la solidez, profesionalidad e integridad del sistema judicial belga. Afirmó que esta cooperación constituye un modelo de asociación eficaz en defensa de la justicia y del Estado de derecho.

Los ministros confirmaron su intención de seguir trabajando de forma coordinada —incluido a través del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Judiciales ya establecido— para atender los casos en curso y reforzar la preparación ante desafíos futuros. También abordaron vías para intensificar la cooperación judicial mediante nuevas iniciativas bilaterales y el aprovechamiento de las existentes, con el objetivo de mejorar la coordinación entre sus respectivas instituciones.

Ambas partes expresaron su interés común en promover el intercambio de conocimientos, la formación y el desarrollo de capacidades entre EAU y Bélgica, con vistas a aumentar la eficiencia y la eficacia de sus sistemas judiciales.

El encuentro concluyó con la determinación de consolidar los avances logrados y de seguir reforzando los instrumentos jurídicos y los lazos institucionales necesarios para combatir la delincuencia transfronteriza y salvaguardar la justicia y la seguridad en ambos países. Acordaron celebrar su próxima reunión en Emiratos Árabes Unidos.