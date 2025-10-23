El presidente de EAU reconstituye el Consejo de Inteligencia Artificial y Tecnología Avanzada

ABU DABI, 23 de octubre de 2025 (WAM) — En su calidad de gobernante de Abu Dabi, el presidente, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha emitido una resolución para reconstituir el Consejo de Inteligencia Artificial y Tecnología Avanzada (AIATC), que estará presidido por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan y tendrá como vicepresidente al jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Forman parte del Consejo Khaldoon Khalifa Al Mubarak, como secretario general; Ahmed Mubarak bin Nawi Al Mazrouei; Sultán Ahmed Al Jaber; Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi; Humaid Obaid Abushibs; Mohamed Hassan Al Suwaidi; Faisal Abdulaziz Al Bannai; Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab, y Peng Xiao.

Desde su creación, el AIATC impulsa la regulación, la implantación y el desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a la inteligencia artificial y a las tecnologías avanzadas en Abu Dabi. El organismo sigue liderando programas de financiación, inversión e investigación en cooperación con socios locales e internacionales, en línea con la visión del liderazgo y con el ritmo de crecimiento del sector.

La reconfiguración se alinea con la Estrategia de Gobierno Digital de Abu Dabi 2025-2027, que aspira a convertir al emirato en el primer gobierno plenamente nativo en IA en 2027, mediante inversiones estratégicas que aceleren la transformación institucional y consoliden su ecosistema digital.