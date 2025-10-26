El gobernante de Ras al Jaima asiste a un pase especial del documental español Builders of the Alhambra

RAS AL JAIMA, 26 oct 2025 (WAM) — El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras al Jaima, asistió al pase especial del documental español Builders of the Alhambra, celebrado en el teatro de la Cámara de Comercio de Ras al Jaima.

Al acto acudieron Emilio Pin Godos, embajador de España en los Emiratos Árabes Unidos, y Francisco J. Chacón Hernández, embajador de Costa Rica en los EAU, junto a altos cargos, personalidades y miembros de la comunidad.

El jeque Saud afirmó que el arte y la arquitectura reflejan la esencia de la creatividad y la identidad humanas, al expresar la aspiración de construir un futuro mejor preservando a la vez el legado de la civilización y transmitiendo sus valores de generación en generación. Subrayó que el vínculo centenario entre Oriente y Occidente ha enriquecido la comprensión colectiva y fortalecido los principios de apertura cultural y respeto mutuo entre las naciones. Añadió que la combinación de determinación, conocimiento y visión artística da lugar a logros excepcionales que encarnan el espíritu creativo y favorecen el diálogo y el entendimiento entre sociedades.

Tras la proyección, el jeque Saud recorrió una exposición fotográfica dedicada al patrimonio arquitectónico andalusí, con una selección de hitos representativos de aquel periodo histórico.

Estrenado en 2022, el documental recorre las etapas históricas de la construcción del Palacio de la Alhambra, en Granada, durante el siglo XIV, y explora la profunda relación entre arte, arquitectura y cultura en la España islámica.