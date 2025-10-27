El gobernante de Sharjah disuelve la junta del Sharjah Sports Club y nombra a Mohammed Juma bin Hindi para formar un nuevo consejo

SHARJAH, 27 oct 2025 (WAM) — El jeque doctor Sultán bin Mohammed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Sharjah, emitió un decreto administrativo por el que disuelve la Junta Directiva del Sharjah Sports Club y nombra a Mohammed Juma bin Hindi para asumir las funciones de presidente del consejo y constituir una nueva junta para el club.

El decreto, fechado el 27 de octubre de 2025, ordena la disolución inmediata de la actual Junta Directiva del Sharjah Sports Club.

La decisión encomienda asimismo a Mohammed Juma bin Hindi la presidencia y la formación del nuevo Consejo de Administración para el próximo mandato. Más adelante se emitirá otro decreto administrativo para formalizar la nueva junta y precisar sus competencias operativas, conforme al marco de gobernanza del emirato para las instituciones deportivas.