Shaikha Al Nowais: el turismo representa el 10% de la economía mundial y afronta retos climáticos y tecnológicos

DUBÁI, 27 oct 2025 (WAM) — Shaikha Nasser Al Nowais, secretaria general electa de la Organización Mundial del Turismo (OMT) para el periodo 2026–2029, señaló que el sector mundial de turismo y viajes aportó 10,9 billones de dólares al PIB global en 2024, lo que equivale al 10% de la economía mundial.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM) al margen de la Cumbre de Inversión Turística EAU–África 2025, que comenzó hoy en Dubái, Al Nowais indicó que esa contribución seguirá en aumento hasta 11,7 billones de dólares en 2025, un 6,7% más que en 2024 y un 13% por encima de los niveles de 2019. Citó un informe del World Travel & Tourism Council (WTTC) según el cual el sector creció un 8,5% en 2024 respecto a 2023 y un 6% frente a 2019.

Al Nowais subrayó que estas cifras reafirman el papel del turismo como motor clave del crecimiento económico sostenible y uno de los ámbitos más dinámicos en atracción de inversión nacional y extranjera. Destacó que la fortaleza del sector radica en su capacidad para aportar beneficios económicos y sociales directos a los destinos y comunidades anfitrionas, al tiempo que genera empleo, apoya a los negocios locales, aumenta los ingresos públicos y privados y dinamiza por igual las economías de países en desarrollo y desarrollados.

En este contexto, apuntó que la industria turística atraviesa una fase decisiva marcada por retos sin precedentes, en particular el cambio climático, el avance tecnológico acelerado y los cambios geopolíticos. Recalcó la necesidad de un liderazgo ágil y con visión de futuro, capaz de impulsar soluciones innovadoras y colaborativas para redefinir el porvenir de un turismo sostenible y responsable.

Al concluir, Al Nowais elogió el modelo de los EAU, que —aseguró— ofrece un referente mundial en el desarrollo de un ecosistema turístico integrado y sostenible. Aplaudió las estrategias ambiciosas y las iniciativas pioneras del país, que han consolidado su posición global como destino distinguido por la innovación y la sostenibilidad.