Khaled bin Mohamed bin Zayed se reúne con el presidente y consejero delegado de State Street

ABU DABI, 27 oct 2025 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, se reunió con Ronald O’Hanley, presidente y consejero delegado de State Street, líder global en gestión de activos, servicios bancarios y consultoría de inversión.

El encuentro abordó vías para reforzar la cooperación entre entidades de Abu Dabi y State Street, con foco en alianzas estratégicas que impulsen el intercambio de conocimiento y aprovechen soluciones innovadoras en gestión de activos, banca y servicios de inversión. La colaboración aspira a consolidar a Abu Dabi como hub financiero global de referencia, mejorando la eficiencia inversora y la sostenibilidad.

Con carta fundacional de 1792, State Street Corporation es el segundo banco en activo de forma continuada más antiguo de Estados Unidos. La firma gestiona más de 5 billones de dólares en activos (assets under management) y opera en más de 100 mercados en todo el mundo.

A la reunión asistieron también Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi, y Saif Saeed Ghobash, secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y presidente de la Oficina del Príncipe Heredero.