EAU presenta en Barcelona su plan estratégico para impulsar el sistema de archivos árabes

BARCELONA, 27 oct 2025 (WAM) — El doctor Abdullah Majed Al Ali, director general de los Archivos y Biblioteca Nacionales y presidente de la Rama Regional Árabe del Consejo Internacional de Archivos (ARBICA), expuso una panorámica detallada del plan estratégico para los archivos árabes, cuyo objetivo es construir un sistema integrado que modernice el trabajo archivístico en el mundo árabe.

El plan pone el acento en formar a las nuevas generaciones y dotarlas de competencias actuales en gestión documental y archivística digital. Asimismo, subraya la adopción de sistemas avanzados basados en inteligencia artificial y soluciones digitales innovadoras para mejorar la eficiencia de las instituciones archivísticas en conservación, descripción, acceso y digitalización.

La presentación tuvo lugar durante la reunión del Consejo Ejecutivo del Consejo Internacional de Archivos (ICA), uno de los principales encuentros periódicos para debatir políticas y programas globales del sector, celebrado al margen del Congreso del ICA en Barcelona (27–30 de octubre).

En su intervención, Al Ali destacó la importancia de reforzar la cooperación árabe en el ámbito archivístico y propuso organizar jornadas de formación, conferencias y talleres especializados que faciliten el intercambio de conocimientos. Insistió en la necesidad de unificar esfuerzos para desarrollar un entorno archivístico árabe integrado y alineado con las mejores prácticas internacionales.

Durante la sesión, el Consejo Ejecutivo abordó asuntos comunes, como el diseño de estrategias futuras del ICA y el refuerzo de su papel de apoyo a las instituciones archivísticas de todo el mundo. Se adoptaron varias resoluciones para mejorar los mecanismos de cooperación e intercambio de conocimiento entre los miembros, y para afianzar el papel de los archivos como fuentes esenciales de la memoria humana y del conocimiento histórico.

Esta participación activa refleja el papel pionero de los EAU en el apoyo al trabajo archivístico a escala regional e internacional. Los Archivos y Biblioteca Nacionales continúan impulsando alianzas internacionales y adoptando tecnologías de vanguardia en preservación digital y gestión del conocimiento, en línea con la visión del liderazgo del país para consolidar a los EAU como un centro cultural y del saber de referencia regional y global.