Hamdan bin Mohammed presencia la firma de memorandos durante la Cumbre de Ciudades de Asia-Pacífico

DUBÁI, 27 oct 2025 (WAM) — El jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa, y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, presenció la firma de una serie de acuerdos bilaterales y alianzas en la Cumbre de Ciudades de Asia-Pacífico y Foro de Alcaldes 2025.

Con el objetivo de reforzar la cooperación internacional en la construcción de ciudades sostenibles y centradas en las personas, los memorandos de entendimiento (MoU) se firmaron en el Pabellón del Gobierno de Dubái en Expo City Dubái.

Abdulla Mohammed Al Basti, secretario general del Consejo Ejecutivo de Dubái, y Yuriko Koike, gobernadora de Tokio, rubricaron un MoU bilateral para promover la colaboración en infraestructuras, transporte, resiliencia urbana y transformación digital, subrayando el papel de Dubái en el diseño del futuro de las ciudades sostenibles mediante alianzas globales.

Al Basti firmó asimismo con Adrian Schrinner, alcalde de Brisbane (Australia), un MoU orientado a estrechar la cooperación y el intercambio de conocimientos. La alianza se centra en gobernanza urbana, organización de grandes eventos, turismo y turismo de negocios, mejora de la calidad de vida y atracción de talento.

La Cumbre de Ciudades de Asia-Pacífico, que se celebra del 27 al 29 de octubre, es uno de los mayores encuentros mundiales de líderes urbanos y reúne a representantes gubernamentales y del sector privado para intercambiar ideas y definir el futuro de las ciudades sostenibles. La edición anterior, en 2023, generó oportunidades de negocio por más de 5.600 millones de AED, reflejo del impacto global de la cita.