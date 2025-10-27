Los EAU se consolidan como cuarto inversor mundial en África con más de 110.000 millones de dólares

DUBÁI, 27 oct 2025 (WAM) — Abdulla bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo, afirmó que los Emiratos Árabes Unidos consolidan su papel como socio estratégico clave para África, ocupando el cuarto puesto mundial —tras Estados Unidos, China y la Unión Europea— con más de 110.000 millones de dólares invertidos entre 2019 y 2023.

De ese total, más de 70.000 millones se destinaron a sectores verdes, energéticos y de energías renovables, lo que refleja el liderazgo emiratí entre los inversores árabes y del CCG en el continente.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM) al margen de la Cumbre de Inversión Turística EAU–África 2025 en Dubái, Bin Touq señaló que el foro presentó más de 100 proyectos por más de 6.000 millones de dólares con 20+ países africanos, iniciativas que podrían generar más de 70.000 empleos en el continente. La participación de más de 20 ministros africanos en los debates sobre la mejora del sector turístico subraya el papel de los EAU en el impulso de inversiones eficaces y sostenibles en África.

El ministro destacó que los EAU actúan como socio estratégico en inversión en África, con lazos económicos y de inversión en rápida expansión. El turismo figura entre los cinco principales sectores de inversión emiratí en el continente, junto con energía, infraestructuras, logística e inmobiliario.

Según Bin Touq, las alianzas en turismo e inversión con países africanos son un pilar estratégico para ampliar oportunidades de las empresas emiratíes, abrir nuevos mercados y facilitar el intercambio de conocimiento, reforzando la integración económica y la competitividad nacional. Añadió que, bajo las directrices del liderazgo del país, los EAU mantienen su compromiso como socio de desarrollo activo. La acogida de la cumbre, dijo, responde al propósito de intensificar la presencia inversora y forjar alianzas productivas para trazar un nuevo mapa de inversión turística entre los EAU y África y elevar las relaciones bilaterales.

En el plano interno, el ministro subrayó la importancia del foro para visibilizar oportunidades en los mercados de los EAU, especialmente en turismo de negocios, hotelería de lujo y turismo sostenible y ecológico. Precisó que la inversión turística en los EAU alcanzó 28.800 millones de AED en 2023, subió a 32.200 millones en 2024 y se prevé que llegue a 35.200 millones en 2025, cifras que reflejan el empeño del país por ofrecer oportunidades de inversión excepcionales.