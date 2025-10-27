El gobernante de Sharjah aprueba 450 nuevos empleos

SHARJAH, 27 oct 2025 (WAM) — El jeque doctor Sultán bin Mohammed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Sharjah, aprobó 450 nuevos puestos de trabajo para ciudadanos del emirato, que abarcan todas las titulaciones universitarias y responden a las necesidades de los organismos públicos en todo Sharjah.

Tendrán prioridad en la contratación los participantes en el Programa de Formación y Cualificación para Buscadores de Empleo de Sharjah, cuyas incorporaciones comenzarán en los próximos meses, a partir del año que viene.

Desde comienzos de año se han contratado 2.100 titulados universitarios de distintas disciplinas.