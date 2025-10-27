Los EAU aprueban el mayor presupuesto federal de su historia, con un gasto de 92.400 millones de dirhams

ABU DABI, 27 oct 2025 (WAM) — El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, presidió una reunión del Gabinete celebrada en Qasr Al Watan (Abu Dabi), con la asistencia del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial; del jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa; del jeque Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer vicegobernante de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Finanzas; y del teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro del Interior.

El jeque Mohammed bin Rashid señaló: «Hoy presidí la reunión del Gabinete de los EAU en Qasr Al Watan. Durante la sesión aprobamos el Presupuesto Federal para 2026, con ingresos previstos de 92,4 mil millones de AED y gastos equilibrados por el mismo monto. Es el mayor presupuesto desde la fundación de la Unión; refuerza el marco federal y reafirma nuestro compromiso con un desarrollo equilibrado. El Gabinete también aprobó la creación de un Programa Federal de Apoyo Financiero, que se reforzará anualmente con asignaciones específicas del presupuesto federal para garantizar la sostenibilidad financiera y la resiliencia institucional de las entidades federales».

Añadió: «Revisamos los resultados de la Agenda Nacional de Inversión Directa en el Exterior 2024: la inversión acumulada en el exterior alcanzó 1,05 billones de AED, un 9% más que el año anterior. Los EAU ocupan el primer puesto en el mundo árabe y están entre las 20 mayores economías inversoras en el exterior. Aprobamos además 35 acuerdos y memorandos internacionales en ámbitos económicos y de desarrollo, y examinamos los resultados de la Política de Fomento de las Exportaciones, cuyo valor pasó de 470 mil millones de AED en 2019 a 950 mil millones de AED en 2024 (+103%)».

Concluyó: «Nuestros presupuestos siguen equilibrados, nuestras inversiones crecen, el comercio exterior gana tracción y la economía avanza con confianza y estabilidad bajo el liderazgo del jeque Mohamed bin Zayed, hacia mayor prosperidad y una vida digna para nuestra gente y quienes llaman hogar a los EAU».

Durante la reunión, el Gabinete aprobó el Presupuesto General Federal y los presupuestos de entidades independientes para 2026, con gastos e ingresos estimados de 92,4 mil millones de AED, manteniendo el equilibrio entre ambas partidas. Se trata del mayor presupuesto federal de la historia de la Unión, con un aumento del 29% en ingresos y gastos respecto a 2025, reflejo de la fortaleza de la economía nacional y de la sostenibilidad de los recursos para financiar proyectos de desarrollo económicos y sociales.

Distribución por sectores (alineada con las prioridades nacionales y la visión «We the UAE 2031»):

34,6 mil millones de AED para desarrollo social y pensiones (37%).

27,1 mil millones de AED para asuntos gubernamentales (29%).

15,4 mil millones de AED para inversiones financieras (17%).

12,7 mil millones de AED para gastos federales (14%).

2,6 mil millones de AED para infraestructura y desarrollo económico (3%).

El Gabinete revisó los resultados de la Agenda Nacional de Inversión Exterior 2024: el saldo acumulado alcanzó 1,05 billones de AED al cierre de 2024 (+9% interanual) y los flujos anuales sumaron 86 mil millones de AED (+4,8%). Los EAU se situaron entre los 20 principales inversores mundiales, primeros en el mundo árabe (38,4% de los flujos árabes), en Asia Occidental (35,1%) y en Oriente Medio y Norte de África (35%).

Asimismo, se evaluó la Política de Desarrollo de las Exportaciones centrada en abrir nuevos mercados: el comercio no petrolero con países objetivo aumentó de 469,3 mil millones de AED (2019) a 952,6 mil millones (2024) (+103%); las exportaciones totales pasaron de 40,1 mil millones a 139,3 mil millones de AED (+247%). Los Acuerdos Integrales de Asociación Económica (CEPA) han contribuido a este crecimiento al ampliar el acceso a mercados, facilitar el comercio y la inversión y fortalecer las cadenas de valor.

En materia de recursos naturales, se aprobó la Guía Nacional para la Valoración Económica del Agua Subterránea, destinada a preservar las reservas, reducir el consumo y garantizar la seguridad hídrica, en línea con el Programa Nacional de Gestión de la Demanda de Agua y Energía 2050, la Estrategia de Seguridad Hídrica de los EAU y la Estrategia de Seguridad Alimentaria 2051, así como la Estrategia de Desarrollo Verde.

El Gabinete aprobó la emisión del Informe Bienal de Transparencia (BTR) sobre emisiones de gases de efecto invernadero, que refleja los avances en mitigación y adaptación al cambio climático conforme al Acuerdo de París, incluidos inventarios de emisiones, acciones de mitigación, medidas de adaptación y planes de mejora.

También se revisó el Informe Anual 2024 del Comité Nacional de Seguridad Alimentaria, que incluye la formación de un equipo nacional para revisar la legislación, el lanzamiento del proyecto estratégico «Evaluación del Sistema de Control Alimentario en los EAU» con la FAO y el desarrollo de un enfoque nacional unificado para la evaluación de riesgos alimentarios, además de un plan de formación para empleados de establecimientos alimentarios.

El Gabinete examinó el informe anual de la Autoridad de Valores y Materias Primas, así como las recomendaciones del Consejo Nacional Federal sobre la política gubernamental de gestión y sostenibilidad de los waqf (fundaciones pías) y los fondos de zakat. Aprobó además la actualización de la Guía de Normas Contables del Gobierno Federal, en consonancia con las IPSAS, y los resultados de la participación de los EAU en diversas conferencias y eventos internacionales.

Se aprobó la reconfiguración del Consejo de Salud, presidido por Ahmed bin Ali Al Sayegh, ministro de Salud y Prevención, con la participación de altos representantes de autoridades sanitarias federales y locales y del sector privado; y la reconfiguración del Comité Nacional de Salud Pública, también presidido por Al Sayegh.

El Gabinete dio luz verde a la actualización de la legislación federal sobre apoyo y empoderamiento social, orientada a reforzar la corresponsabilidad social, facilitar la incorporación de beneficiarios al mercado laboral y promover su independencia económica, garantizando protección a los colectivos más vulnerables y apoyo a familias emiratíes de bajos ingresos para asegurar una vida digna.

Asimismo, aprobó una resolución sobre bienes sujetos a impuesto especial y sus tributos, y los reglamentos ejecutivos del Decreto-Ley Federal contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas.

En el ámbito internacional, el Gabinete aprobó la ratificación de varios acuerdos, entre ellos un acuerdo de transporte aéreo con el Estado de Qatar y un acuerdo de cooperación con la República de Túnez; y autorizó la negociación y firma de más de 30 acuerdos y memorandos adicionales en diversos campos (doble imposición, regulación nuclear, creación de consejos empresariales conjuntos, cooperación cultural y mediática, y gestión de finanzas públicas).

Finalmente, se aprobó que los EAU alojen la Conferencia Internacional sobre Inteligencia Artificial para la Ciberseguridad y la II Conferencia Nacional de Facultades de Medicina.