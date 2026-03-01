El Ministerio de Defensa responde al ataque contra la base militar de Al Salam

ABU DABI, 1 mar (WAM) — El Ministerio de Defensa informó de que equipos especializados respondieron este domingo a un incidente derivado del ataque contra un almacén en la base naval de Al Salam, en Abu Dabi, llevado a cabo con dos drones iraníes. El impacto provocó un incendio en dos contenedores que almacenaban materiales generales, sin que se registraran víctimas.

El Ministerio condenó enérgicamente el ataque militar y lo calificó de acto flagrante de agresión y de violación evidente de la soberanía nacional y del derecho internacional. Asimismo, afirmó que Emiratos Árabes Unidos se reserva el pleno derecho a responder a esta escalada y a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su territorio, a su población y a sus residentes, salvaguardando su soberanía, su seguridad y su estabilidad, así como sus intereses y capacidades nacionales.

El departamento subrayó que mantiene plena preparación para hacer frente a cualquier amenaza y que está adoptando todas las medidas necesarias para contrarrestar con firmeza cualquier intento de socavar la seguridad y la estabilidad del país. Añadió que la protección de ciudadanos, residentes y visitantes constituye una prioridad absoluta e irrenunciable.