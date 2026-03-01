Hamdan bin Mohammed recibe una llamada del ministro de Defensa de Kuwait

DUBÁI, 1 mar (WAM) — El jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro y ministro de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, recibió una llamada telefónica del ministro de Defensa del Estado de Kuwait, Abdullah Ali Abdullah Al Salem Al Sabah.

Durante la conversación, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en la región y subrayaron la importancia de continuar la cooperación y reforzar la coordinación entre los dos países de manera que se apoye la seguridad y la estabilidad regionales y se salvaguarden los intereses comunes.