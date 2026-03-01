Hamdan bin Mohammed recibe una llamada del ministro de Estado de Defensa de Qatar

DUBÁI, 1 mar (WAM) — El jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro y ministro de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, recibió una llamada telefónica del jeque Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani, vice primer ministro y ministro de Estado de Defensa del Estado de Qatar.

Durante la conversación, ambas partes abordaron los últimos acontecimientos relacionados con la situación actual e intercambiaron puntos de vista sobre diversos asuntos y desarrollos regionales e internacionales.

Los dos dirigentes subrayaron la importancia de mantener la coordinación y la consulta de forma continua para reforzar los pilares de la seguridad y la estabilidad en la región y servir a los intereses comunes de los dos países hermanos.