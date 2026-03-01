El presidente de Kazajistán reafirma su solidaridad con Emiratos tras los ataques iraníes en una llamada con el mandatario emiratí

ABU DABI, 1 mar (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de su homólogo de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, quien reafirmó la solidaridad de su país con Emiratos tras los “ataques flagrantes” de Irán contra su territorio y el de otros Estados de la región. Asimismo, expresó el respaldo de Kazajistán a todas las medidas adoptadas por Emiratos para salvaguardar su soberanía, su seguridad nacional y su integridad territorial.

Tokayev condenó los ataques y los calificó de violación de la soberanía de los Estados y de los principios del derecho internacional, y advirtió de que su continuidad socavaría la seguridad y la estabilidad tanto regionales como internacionales.

Por su parte, el presidente emiratí agradeció a Tokayev la postura de apoyo de Kazajistán hacia Emiratos.

Ambos dirigentes subrayaron la necesidad de poner fin de inmediato a las acciones de escalada y de apostar por el diálogo y las soluciones diplomáticas para superar la actual crisis y preservar la seguridad y la estabilidad en la región.