El presidente de Mauritania reafirma su solidaridad con Emiratos en una llamada con el mandatario emiratí

ABU DABI, 1 mar (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de su homólogo mauritano, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, quien expresó la condena de Mauritania a los “ataques flagrantes” de Irán contra el territorio emiratí y el de otros países, y reafirmó la solidaridad de su país con Emiratos en todas las medidas que adopte para salvaguardar su seguridad y estabilidad.
El presidente emiratí agradeció a El Ghazouani la postura de apoyo de Mauritania hacia Emiratos.
Ambos dirigentes subrayaron la necesidad de poner fin de inmediato a las acciones militares y de retomar la vía diplomática para evitar una mayor escalada y preservar la seguridad y la estabilidad regionales.