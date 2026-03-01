El primer ministro de Montenegro expresa su solidaridad con Emiratos tras los ataques iraníes

ABU DABI, 1 mar (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajić, en la que abordaron la evolución de la situación regional en el contexto de la actual escalada militar y sus repercusiones para la seguridad y la estabilidad.

Durante la llamada, Spajić expresó la condena de Montenegro a los “ataques flagrantes” de Irán contra el territorio de Emiratos y de otros países, y subrayó que estos actos constituyen una grave violación de la soberanía de dichos Estados y una amenaza para su seguridad y estabilidad, además de una vulneración del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

El presidente emiratí agradeció al primer ministro montenegrino la postura de apoyo de su país.

Ambas partes destacaron la necesidad de frenar la escalada y retomar el diálogo y las vías diplomáticas para evitar un mayor deterioro de la situación y la ampliación del conflicto, que amenaza con situar a la región en un punto de inflexión marcado por la inestabilidad y la tensión.