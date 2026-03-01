El presidente de Emiratos y su homólogo iraquí abordan por teléfono la escalada regional

ABU DABI, 1 mar (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Irak, Abdul Latif Rashid, en la que analizaron la grave escalada militar en la región y sus repercusiones para la seguridad y la estabilidad regionales, así como los “ataques flagrantes” de Irán contra el territorio emiratí y el de otros países.
Durante la conversación, el mandatario iraquí expresó la solidaridad de su país con Emiratos tras los ataques sufridos en su territorio. El presidente emiratí agradeció a Rashid la postura de apoyo de Irak.
Ambas partes subrayaron la importancia de intensificar los esfuerzos internacionales para poner fin a la escalada militar y avanzar en soluciones políticas que permitan salvaguardar la paz y la seguridad regionales y evitar una ampliación del conflicto.