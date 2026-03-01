Emiratos anuncia el cierre de su Embajada en Teherán y la retirada de su embajador tras los ataques con misiles iraníes

ABU DABI, 1 mar (WAM) — Emiratos Árabes Unidos anunció el cierre de su Embajada en Teherán y la retirada de su embajador en la República Islámica de Irán, así como de todo el personal diplomático, en respuesta a los “ataques flagrantes” con misiles lanzados por Irán contra el territorio emiratí.

Según las autoridades, los ataques contra objetivos civiles, incluidas zonas residenciales, aeropuertos, puertos e instalaciones de servicios, pusieron en peligro a la población y suponen una grave e irresponsable escalada, además de constituir una violación flagrante de la soberanía nacional y una clara vulneración del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que la decisión refleja la postura firme e inquebrantable de Emiratos frente a cualquier agresión que amenace su seguridad y su soberanía. Añadió que la medida se adopta ante la persistencia de conductas hostiles y provocadoras que socavan los esfuerzos de desescalada y empujan a la región hacia una senda altamente peligrosa, con riesgos para la paz y la estabilidad regional e internacional, así como para la seguridad energética y la estabilidad de la economía mundial.