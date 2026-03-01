Emiratos condena el ataque iraní contra el Sultanato de Omán

ABU DABI, 1 mar (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó “en los términos más enérgicos” los ataques iraníes contra el Sultanato de Omán y consideró que estos actos hostiles constituyen una grave escalada, una violación flagrante de la soberanía de los Estados y una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad regionales.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que la ampliación de los ataques a otros países es inaceptable y condenable desde el punto de vista jurídico y político, y supone una peligrosa intensificación que socava los esfuerzos de desescalada y aumenta la tensión en la región.