El presidente de Emiratos recibe una llamada del primer ministro de India sobre la situación regional

ABU DABI, 1 mar (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro de India, Narendra Modi, en la que abordaron la evolución de la situación en la región y la grave escalada militar que socava la seguridad y la estabilidad regionales.

Durante la conversación, el jefe del Gobierno indio reiteró el rechazo de su país a los “ataques flagrantes” de Irán contra el territorio emiratí y expresó la solidaridad de India con Emiratos en todas las medidas que adopte para salvaguardar su soberanía, proteger su seguridad y garantizar la protección de su población.

El presidente emiratí agradeció a Modi la postura de apoyo de India hacia Emiratos.

Ambos dirigentes subrayaron la importancia de evitar una mayor escalada y de dar prioridad al diálogo y la diplomacia para abordar las diferencias y las cuestiones pendientes, con el fin de preservar la seguridad y la estabilidad en la región y evitar un mayor deterioro de la situación.