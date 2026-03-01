El presidente de Emiratos recibe una llamada de su homólogo de Maldivas sobre la situación regional

ABU DABI, 1 mar (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, en la que abordaron los últimos acontecimientos en la región y sus repercusiones para la seguridad y la estabilidad regionales.

Durante la conversación, el mandatario maldivo reiteró el rechazo de su país a los “ataques flagrantes” de Irán contra el territorio emiratí y el de otros Estados, y expresó la solidaridad de Maldivas con Emiratos.

El presidente emiratí agradeció a Muizzu la postura de apoyo de su país.

Ambas partes subrayaron la necesidad de trabajar para poner fin de inmediato a las acciones de escalada y de apostar por el diálogo y las soluciones diplomáticas para abordar las distintas cuestiones de forma que se preserve la seguridad y la estabilidad en la región.