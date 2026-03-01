El presidente de Emiratos y el primer ministro de Noruega abordan por teléfono la escalada regional

ABU DABI, 1 mar (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en la que analizaron las graves repercusiones de la escalada militar en la región, que amenaza la seguridad y la estabilidad tanto regionales como internacionales.

Durante la conversación, el jefe del Gobierno noruego reiteró la solidaridad de su país con Emiratos tras los “ataques flagrantes” de Irán contra su territorio y el de otros Estados, y señaló que estos actos constituyen una violación de la soberanía de los países afectados y una peligrosa escalada que pone en riesgo la seguridad y la estabilidad regionales.

El presidente emiratí agradeció al primer ministro noruego la postura de apoyo de Noruega hacia Emiratos.

Ambos dirigentes subrayaron la necesidad de abordar todas las cuestiones mediante el diálogo y las vías diplomáticas para preservar la seguridad y la estabilidad en la región y evitar una mayor escalada.