Actualización: La Autoridad de Mercados de Capitales de Emiratos anuncia el cierre de las bolsas los días 2 y 3 de marzo

ABU DABI, 1 mar (WAM) — La Autoridad de Mercados de Capitales de Emiratos Árabes Unidos anunció el cierre de los mercados financieros del país —la Bolsa de Valores de Abu Dabi (ADX) y el Mercado Financiero de Dubái (DFM)— el lunes 2 y el martes 3 de marzo de 2026.

La medida, indicó el organismo, se adopta en el marco de sus funciones de supervisión y regulación de los mercados de capitales y conforme a la legislación y normativa vigentes.

La Autoridad añadió que continuará supervisando la evolución de la situación en la región y evaluando los acontecimientos de forma permanente, y que adoptará nuevas medidas si fuera necesario.

Asimismo, instó a todas las partes interesadas a seguir los canales oficiales de la Autoridad de Mercados de Capitales, de la ADX y del DFM para conocer cualquier actualización relativa a la reanudación de la negociación.