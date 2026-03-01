El presidente de Emiratos recibe una llamada de su homólogo suizo sobre la situación regional

ABU DABI, 1 mar (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, quien expresó el rechazo de su país a los “ataques flagrantes” de Irán contra el territorio emiratí y el de otros Estados.

El presidente emiratí agradeció a Parmelin su postura de apoyo hacia Emiratos.

Durante la conversación, ambos dirigentes abordaron asimismo la escalada militar en la región y subrayaron la importancia de la contención y de poner fin de inmediato a la escalada, que amenaza la seguridad y la estabilidad regionales y conlleva graves repercusiones tanto a nivel regional como internacional.