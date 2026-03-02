El presidente de Ecuador condecora al príncipe heredero de Abu Dabi con la Orden Nacional al Mérito

QUITO (ECUADOR), 2 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, ha impuesto al jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar, durante una ceremonia oficial celebrada en el Palacio de Carondelet, en Quito.

La condecoración reconoce la contribución del príncipe heredero al fortalecimiento de los lazos de amistad y al impulso de la cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y Ecuador.

El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed reafirmó el compromiso de ampliar la cooperación bilateral de acuerdo con la visión compartida por los dirigentes y las aspiraciones de los pueblos de ambos países, bajo la dirección del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Por su parte, Noboa señaló que la distinción reconoce la contribución del príncipe heredero al desarrollo de la creciente asociación estratégica entre Ecuador y Emiratos, especialmente en sectores prioritarios clave para la agenda de desarrollo. Asimismo, subrayó el compromiso de reforzar la cooperación económica, comercial y de inversión, en línea con la voluntad común de ampliar las relaciones bilaterales hacia nuevas etapas.

La Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar es la más alta distinción civil que otorga la República del Ecuador a jefes de Estado, líderes de Gobierno y altos cargos. El reconocimiento distingue aportaciones destacadas al fortalecimiento de la amistad, la asociación y la cooperación estratégica con Ecuador en ámbitos de interés y objetivos compartidos.