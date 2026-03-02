El príncipe heredero de Abu Dabi concluye su visita oficial a la República del Ecuador

QUITO, 2 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, ha concluido una visita oficial a la República del Ecuador, realizada por invitación del presidente Daniel Noboa.

La visita tuvo como objetivo reforzar la cooperación bilateral y avanzar en la asociación estratégica en sectores prioritarios que responden a los intereses compartidos de ambos países y de sus pueblos.

A su partida desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en la parroquia de Tababela, al este de Quito, el jeque Khaled fue despedido por la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, María Gabriela Sommerfeld Rosero, así como por varios altos cargos.

El príncipe heredero expresó su agradecimiento por la cálida acogida y la hospitalidad brindadas por Ecuador a él y a la delegación emiratí que le acompañó, y trasladó sus mejores deseos de progreso, desarrollo y prosperidad continuados para la República del Ecuador y su pueblo.

Durante la visita, el jeque Khaled estuvo acompañado por el jeque Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dabi; Humaid Obaid Abu Shabas, presidente de la Autoridad de Rendición de Cuentas de Emiratos Árabes Unidos; Maryam Eid AlMheiri, presidenta de la Oficina de Medios de Abu Dabi y asesora de Relaciones Estratégicas en la Corte del Príncipe Heredero; Ghanem Sultan Ahmed Alsuwaidi, asesor de Asuntos de Seguridad en la Corte del Príncipe Heredero; Ibrahim Salem Al Alawi, embajador no residente de Emiratos en Ecuador; y Omar Al Zaabi, presidente de EDGE Commercial en el grupo EDGE.