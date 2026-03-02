El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada de su homólogo de Sierra Leona sobre la situación regional

ABU DABI, 2 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de la República de Sierra Leona, Julius Maada Bio, en la que ambos abordaron los últimos acontecimientos en la región y las repercusiones de la grave escalada militar para la paz y la seguridad regional e internacional.

El presidente Bio condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países, que calificó de violación del derecho internacional y de los principios de las Naciones Unidas.

Asimismo, reafirmó la solidaridad de Sierra Leona con Emiratos ante las medidas adoptadas para salvaguardar su territorio, su seguridad y la protección de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a su homólogo sierraleonés la postura de apoyo expresada por su país hacia Emiratos.

Ambos dirigentes llamaron a la contención y al cese de la escalada militar en la región, ante la grave amenaza que supone para la seguridad y la estabilidad, y subrayaron la necesidad de abordar las diferencias mediante el diálogo y soluciones diplomáticas.