Presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe llamada telefónica de su homólogo ruso

ABU DABI, 2 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió el lunes (02/03) una llamada telefónica de su homólogo de Rusia, Vladímir Putin.

Ambos abordaron los ataques iraníes contra el territorio emiratí y varios países árabes, así como la grave evolución de la situación en materia de seguridad y defensa en la región y su impacto en la paz y la estabilidad regional e internacional.

El presidente emiratí y su homólogo ruso instaron a un cese inmediato de la escalada militar para evitar una ampliación del conflicto y subrayaron la importancia de priorizar el diálogo y la diplomacia para abordar las cuestiones en curso.