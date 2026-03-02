La Unión Europea condena los ataques iraníes contra varios países de la región

BRUSELAS, 2 de marzo de 2026 (WAM) — La Unión Europea (UE) ha condenado con firmeza los ataques iraníes contra varios países de la región, que calificó de grave violación de su soberanía y de escalada inaceptable que amenaza la seguridad y la estabilidad regionales.

La UE instó a Teherán a poner fin de inmediato a los ataques indiscriminados y a abstenerse de cualquier medida adicional que pueda contribuir a ampliar el conflicto.

Tras una reunión de urgencia de los ministros de Exteriores del bloque celebrada en Bruselas para analizar la rápida evolución de los acontecimientos y sus repercusiones en la seguridad regional, el suministro energético y la navegación internacional, la UE señaló la posibilidad de imponer nuevas sanciones contra Irán.

La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que la UE sigue con la máxima preocupación la evolución de la situación en Irán y en Oriente Próximo, y subrayó su compromiso permanente con la estabilidad regional, el respeto del derecho internacional y la protección de sus intereses de seguridad.

Kallas recordó que la UE ya ha adoptado amplias sanciones en respuesta a las acciones de las autoridades iraníes.

El comunicado llamó a la máxima contención, a la protección de la población civil y al pleno respeto del derecho internacional, incluidos los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario. Asimismo, advirtió de que Oriente Próximo podría sufrir graves consecuencias ante un conflicto prolongado.

La UE expresó su solidaridad con los socios regionales que han sido atacados o se han visto afectados y reafirmó su compromiso con la estabilidad regional y la protección de la vida civil.

El texto subrayó además que la plena cooperación de Irán con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), así como el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear y del Acuerdo Integral de Salvaguardias, resultan fundamentales. La seguridad nuclear fue señalada como una prioridad crucial, junto con la preservación de la seguridad marítima y el respeto de la libertad de navegación.