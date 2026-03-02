El Centro Nacional de Meteorología prevé tiempo inestable y lluvias dispersas entre el martes y el jueves

ABU DABI, 2 de marzo de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM, por sus siglas en inglés) ha pronosticado condiciones meteorológicas inestables en Emiratos Árabes Unidos desde la noche de este martes hasta el 5 de marzo, con un aumento gradual de la nubosidad y probabilidad de precipitaciones en distintas zonas del país.

Según el organismo, las nubes comenzarán a formarse la noche del martes sobre las islas y las regiones occidentales, con posibilidad de lluvias ligeras. Se espera que el sistema de baja presión se intensifique el miércoles, mientras las nubes avanzan hacia Abu Dabi y las áreas del interior, extendiéndose posteriormente a las regiones norte y este.

Las precipitaciones afectarán a diversas partes del país y serán en su mayoría de carácter ligero a moderado, aunque podrían registrarse episodios intensos de forma puntual en algunas zonas del norte y el este. A partir de la noche del jueves se prevé una disminución gradual de la nubosidad.

En cuanto al viento, el NCM indicó que soplará del sureste, girando a noroeste, con intensidad moderada y rachas fuertes en algunos momentos, lo que podría provocar levantamiento de polvo. El cambio irá acompañado de un descenso apreciable de las temperaturas.

El estado de la mar tenderá a empeorar de forma progresiva en el golfo Arábigo entre la noche del martes y el jueves, mientras que en el mar de Omán el oleaje será de débil a moderado, con intervalos de fuerte intensidad.