El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del primer ministro de Macedonia del Norte sobre la situación regional

ABU DABI, 2 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro de la República de Macedonia del Norte, Hristijan Mickoski, en la que ambos abordaron los últimos acontecimientos en la región.

Mickoski expresó la condena de su país a los ataques iraníes dirigidos contra el territorio de Emiratos y de otros Estados, y reafirmó la solidaridad de Macedonia del Norte con Emiratos ante las medidas adoptadas para salvaguardar su seguridad, su estabilidad y la protección de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al primer ministro macedonio la postura de apoyo expresada por su país.

Ambos dirigentes subrayaron asimismo la necesidad de un cese inmediato de las acciones militares y de retomar el diálogo para evitar una mayor escalada y preservar la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional.