El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada de su homóloga de Macedonia del Norte sobre la situación regional

ABU DABI, 2 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de la presidenta de la República de Macedonia del Norte, Gordana Siljanovska-Davkova, en la que abordaron los últimos acontecimientos en la región.

Siljanovska-Davkova expresó la condena de su país a los ataques iraníes dirigidos contra el territorio de Emiratos y de otros Estados, y reafirmó la solidaridad de Macedonia del Norte con Emiratos ante las medidas adoptadas para salvaguardar su seguridad, su estabilidad y la protección de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a la presidenta macedonia la postura de apoyo expresada por su país.

Ambos dirigentes subrayaron asimismo la necesidad de un cese inmediato de las acciones militares y de retomar el diálogo para evitar una mayor escalada y preservar la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional.