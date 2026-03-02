La Autoridad de Aviación Civil anuncia vuelos excepcionales en los aeropuertos de Emiratos y pide a los pasajeros que contacten con sus aerolíneas

ABU DABI, 2 de marzo de 2026 (WAM) — La Autoridad General de Aviación Civil (GCAA, por sus siglas en inglés) ha anunciado el inicio de operaciones de vuelos excepcionales en los aeropuertos de Emiratos Árabes Unidos para permitir la salida de pasajeros que habían quedado varados a raíz de los recientes acontecimientos en la región.

Según el organismo, estos vuelos se operarán conforme a los horarios que las aerolíneas comunicarán directamente a los pasajeros afectados y a los destinos correspondientes.

La autoridad instó a los viajeros cuyos vuelos se hayan visto alterados a no acudir a los aeropuertos hasta haber sido contactados por sus respectivas compañías aéreas e informados de los nuevos horarios y detalles de sus vuelos, con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar un funcionamiento fluido de las operaciones.

La GCAA agradeció la cooperación de los pasajeros y subrayó que el cumplimiento de las instrucciones emitidas es fundamental para agilizar los procedimientos y mantener el orden en las operaciones.