El Ministerio de Defensa informa de la interceptación de nueve misiles balísticos, seis misiles de crucero y 148 drones

ABU DABI, 2 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos ha anunciado que los sistemas de defensa aérea del país interceptaron este lunes nueve misiles balísticos, seis misiles de crucero y 148 drones, en unos ataques que dejaron diez heridos leves.

El ministerio precisó que, desde el inicio de lo que calificó de “agresión iraní”, se han detectado 174 misiles balísticos lanzados contra el país, de los cuales 161 fueron destruidos y 13 cayeron al mar. Asimismo, se identificaron 689 drones iraníes, de los que 645 fueron interceptados, mientras que 44 impactaron en territorio emiratí. Además, se detectaron y destruyeron ocho misiles de crucero, que causaron algunos daños colaterales.

Los incidentes han provocado tres fallecidos —de nacionalidad pakistaní, nepalí y bangladesí— y 68 heridos leves de distintas nacionalidades: emiratí, egipcia, etíope, filipina, pakistaní, iraní, india, bangladesí, ceilandesa, azerbaiyana, yemení, ugandesa, eritrea, libanesa y afgana.

El ministerio explicó que los sonidos escuchados en diversas zonas del país se debieron a la interceptación de misiles balísticos por parte de los sistemas de defensa aérea y a la actuación de aviones de combate contra drones y misiles de crucero. Estas operaciones ocasionaron daños materiales de carácter leve a moderado en varias propiedades civiles.

El departamento condenó enérgicamente estos ataques militares, que calificó de acto flagrante de agresión y de clara violación de la soberanía nacional y del derecho internacional. Asimismo, afirmó que el Estado se reserva el pleno derecho a responder a esta escalada y a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su territorio, a su población y a sus residentes, de manera que se salvaguarden su soberanía, su seguridad, su estabilidad y sus intereses nacionales.

El Ministerio de Defensa aseguró que permanece en máxima alerta y plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza, y que está adoptando todas las medidas necesarias para contrarrestar con firmeza cualquier intento de socavar la seguridad y la estabilidad del país. Añadió que la seguridad de los ciudadanos, residentes y visitantes es una prioridad absoluta.

Por último, instó a la población a informarse a través de las fuentes oficiales del Estado y a abstenerse de difundir rumores o informaciones no verificadas.