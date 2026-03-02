Declaración conjunta condena los ataques iraníes con misiles y drones en la región

ABU DABI, 2 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudí, el Reino de Bahréin, el Reino Hachemí de Jordania, el Estado de Kuwait y Estados Unidos han condenado con firmeza los ataques indiscriminados e imprudentes con misiles y drones perpetrados por la República Islámica de Irán contra territorios soberanos de la región, incluidos Emiratos, Bahréin, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí e Irak, también en la Región del Kurdistán iraquí.

Según la declaración conjunta, los ataques injustificados tuvieron como objetivo territorios soberanos, pusieron en peligro a la población civil y causaron daños a infraestructuras civiles.

Los firmantes sostienen que las acciones de Irán constituyen una peligrosa escalada que vulnera la soberanía de varios Estados y amenaza la estabilidad regional. El hecho de atacar a civiles y a países no implicados en hostilidades fue calificado de comportamiento imprudente y desestabilizador.

En el comunicado, los países señalan que permanecen unidos en la defensa de sus ciudadanos, su soberanía y su territorio, y reafirman su derecho a la legítima defensa frente a estos ataques. Asimismo, reiteran su compromiso con la seguridad regional y destacan la eficacia de la cooperación en materia de defensa aérea y antimisiles, que, según indican, evitó una pérdida de vidas y una destrucción de mayor magnitud.