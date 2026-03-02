Las aerolíneas nacionales de Emiratos anuncian vuelos excepcionales a partir de este lunes

ABU DABI, 2 de marzo de 2026 (WAM) — Las compañías aéreas nacionales de Emiratos Árabes Unidos han anunciado la puesta en marcha de vuelos excepcionales a partir de la tarde de este lunes, con el compromiso de cumplir los más altos estándares de seguridad y en coordinación permanente con las autoridades competentes.

Etihad Airways ha reanudado algunas operaciones limitadas desde Abu Dabi, aunque todos los servicios comerciales regulares continúan cancelados. En un comunicado, la aerolínea confirmó que siguen suspendidos todos los vuelos comerciales programados con origen o destino en Abu Dabi.

No obstante, precisó que “podrían operar algunos vuelos de reposicionamiento, carga y repatriación en coordinación con las autoridades de Emiratos y sujetos a estrictas aprobaciones operativas y de seguridad”. La compañía subrayó que estos vuelos se realizan únicamente con autorizaciones específicas y añadió que “la seguridad sigue siendo nuestra prioridad absoluta, y los servicios operarán solo cuando se cumplan todos los criterios de seguridad”.

Aeropuertos de Dubái informó de que esta tarde, 2 de marzo, comenzará una reanudación limitada de las operaciones, con un número reducido de vuelos autorizados a operar desde el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) y desde Dubái World Central–Al Maktoum (DWC). Se recomienda a los pasajeros no acudir a estos aeropuertos salvo que hayan sido contactados directamente por su aerolínea con una hora de salida confirmada.

Emirates confirmó este lunes que operará un número limitado de vuelos a partir de esta tarde. “Daremos prioridad a los clientes con reservas anteriores, y aquellos que hayan sido recolocados en estos vuelos limitados serán contactados directamente por Emirates”, indicó la compañía, que precisó que el resto de vuelos siguen suspendidos hasta nuevo aviso.

Por su parte, flydubai operará un número reducido de vuelos en la noche del 2 de marzo de 2026. La aerolínea aconsejó a sus clientes actualizar sus datos de contacto a través de la sección “Gestionar reserva” y comprobar el estado del vuelo antes de desplazarse al aeropuerto.

Aeropuertos de Abu Dabi anunció que las operaciones se han reanudado parcialmente en el Aeropuerto Internacional Zayed (AUH) desde este lunes, 2 de marzo, en coordinación con las autoridades y las aerolíneas. Se recomienda a los pasajeros consultar con sus compañías cualquier actualización de los horarios antes de acudir al aeropuerto.

La Autoridad General de Aviación Civil (GCAA) anunció igualmente el inicio de vuelos excepcionales en los aeropuertos del país para permitir la salida de pasajeros que habían quedado varados a raíz de los recientes acontecimientos en la región, conforme a los horarios que las aerolíneas comunicarán a los viajeros afectados y a los destinos correspondientes.

El organismo instó a los pasajeros cuyos vuelos se hayan visto alterados a no desplazarse a los aeropuertos hasta haber sido contactados por sus respectivas aerolíneas e informados de los nuevos horarios y detalles, con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar un funcionamiento fluido de las operaciones.

La GCAA agradeció la cooperación de los pasajeros y subrayó que el cumplimiento de las instrucciones emitidas es fundamental para agilizar los procedimientos y mantener el orden en las operaciones.