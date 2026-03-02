Arabia Saudí condena ante el Consejo de Derechos Humanos los ataques iraníes contra países del Golfo y Jordania

GINEBRA, 2 de marzo de 2026 (WAM) — Arabia Saudí, en nombre del Grupo Árabe, ha condenado con firmeza los ataques iraníes dirigidos contra el Estado de Qatar, el Reino de Bahréin, el Estado de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Hachemí de Jordania, el propio Reino saudí y el Sultanato de Omán. Según afirmó, estas agresiones constituyen una grave violación del derecho internacional, una clara vulneración de la Carta de las Naciones Unidas y un ataque directo contra la soberanía y la integridad territorial de los Estados.

La condena fue expresada durante la intervención del representante permanente de Arabia Saudí ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Abdulmohsen Majed Bin Khothaila, quien tomó la palabra en nombre del Grupo Árabe en el debate general del punto dos del orden del día, en el marco del 61º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

En el comunicado, difundido por la agencia oficial Saudi Press Agency (SPA), el reino subrayó que los ataques constituyen también una grave vulneración del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, y que suponen una amenaza para la estabilidad regional y para la paz y la seguridad internacionales.

Riad destacó que estas acciones se producen en un momento en que los Estados árabes estaban realizando intensos esfuerzos de mediación, desescalada y promoción de soluciones políticas y del diálogo, por lo que calificó la escalada de injustificada y perjudicial para los intentos de alcanzar la seguridad y la estabilidad.

Arabia Saudí expresó su plena solidaridad con los Estados árabes afectados y reafirmó su derecho inherente a la legítima defensa, de conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, así como a adoptar las medidas necesarias para proteger a sus pueblos y garantizar su seguridad.