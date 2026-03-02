El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada de su homólogo indonesio sobre la situación regional

ABU DABI, 2 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, en la que abordaron los últimos acontecimientos en la región en el contexto de la actual escalada militar y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional.

Durante la conversación, Subianto expresó la condena de su país a los ataques iraníes dirigidos contra el territorio de Emiratos y de otros Estados, y reafirmó la solidaridad de Indonesia con Emiratos ante las medidas adoptadas para salvaguardar su soberanía, proteger su seguridad y garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al presidente indonesio la postura de apoyo expresada por su país.

Ambos dirigentes pidieron un cese inmediato de las acciones militares y subrayaron la importancia de abordar las cuestiones regionales mediante el diálogo y vías diplomáticas para preservar la seguridad y la estabilidad en la región.