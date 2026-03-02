La RTA y la Policía de Dubái levantan hasta el miércoles por la noche las restricciones a los camiones en las carreteras del emirato

DUBÁI, 2 de marzo de 2026 (WAM) — La Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái (RTA, por sus siglas en inglés) y la Jefatura General de la Policía de Dubái han anunciado que los camiones podrán circular por todas las vías del emirato las 24 horas del día hasta la noche del miércoles 4 de marzo de 2026.

La medida tiene como objetivo respaldar al sector logístico y garantizar la fluidez de las cadenas de suministro en todo el emirato.

La decisión excluye el túnel del Aeropuerto y el túnel de Al Shindagha, donde se mantendrán las restricciones de tráfico vigentes para preservar la seguridad vial y asegurar la fluidez en estos dos corredores clave.

Ambas entidades confirmaron que la normativa habitual de restricción de camiones volverá a aplicarse a partir del jueves 5 de marzo de 2026, de acuerdo con las reglas y disposiciones aprobadas.

Asimismo, instaron a todos los conductores de camiones y a las empresas de transporte a cumplir las instrucciones de tráfico y la normativa aplicable, y a colaborar con las autoridades competentes para garantizar los más altos estándares de seguridad vial y una circulación fluida en las carreteras de Dubái.