El presidente de Timor Oriental reafirma su solidaridad con Emiratos en una llamada con el presidente emiratí

ABU DABI, 2 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de la República Democrática de Timor Oriental, José Ramos-Horta, en la que ambos abordaron los últimos acontecimientos en la región y las repercusiones de la actual escalada para la seguridad y la estabilidad regionales.

Durante la conversación, Ramos-Horta reafirmó la solidaridad de su país con Emiratos ante los ataques iraníes dirigidos contra su soberanía, su seguridad y la protección de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al presidente timorense la postura de apoyo expresada por su país.

Ambos dirigentes subrayaron la necesidad de resolver las diferencias y cuestiones pendientes mediante el diálogo y vías pacíficas con el fin de salvaguardar la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional.