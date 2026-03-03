Controlado un incendio en la zona industrial petrolera de Fuyaira tras la interceptación de un dron

FUYAIRA, 3 de marzo de 2026 (WAM) — Las autoridades competentes del emirato de Fuyaira han informado de que han sofocado un incendio declarado esta mañana en la Zona Industrial Petrolera de Fuyaira (FOIZ, por sus siglas en inglés), provocado por la caída de restos tras la interceptación de un dron por parte de los sistemas de defensa aérea.

Según el comunicado, no se han registrado heridos, el fuego fue controlado y las operaciones en la zona han vuelto a la normalidad.

Las autoridades instaron a la población a informarse exclusivamente a través de fuentes oficiales y a evitar la difusión de rumores o informaciones no verificadas.