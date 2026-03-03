El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del primer ministro de Australia sobre la situación regional

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro de Australia, Anthony Albanese, para abordar los últimos acontecimientos en la región y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad.

Albanese expresó la solidaridad de Australia con Emiratos ante los ataques iraníes dirigidos contra su soberanía, su seguridad, su integridad territorial y la protección de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al primer ministro australiano la postura de apoyo expresada por su país.

El presidente emiratí subrayó asimismo la necesidad de resolver las disputas y cuestiones pendientes mediante el diálogo y vías diplomáticas que permitan preservar la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional.