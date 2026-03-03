Abdullah bin Zayed se reúne en París con el ministro de Exteriores de Francia

PARÍS, 3 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, se reunió este martes con el ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, en el marco de su visita de trabajo a París.

Durante el encuentro, ambos revisaron las históricas relaciones estratégicas entre Emiratos y Francia y abordaron fórmulas para reforzarlas y desarrollarlas en diversos ámbitos, en consonancia con la profundidad de la asociación entre ambos países y su voluntad compartida de ampliar sus horizontes en los próximos años.

El jeque Abdullah y Barrot analizaron también varias cuestiones regionales e internacionales de interés común e intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en Oriente Próximo y la grave escalada tras los ataques iraníes con misiles dirigidos contra Emiratos y otros países.

Asimismo, destacaron la importancia de intensificar los esfuerzos internacionales para respaldar vías de solución pacíficas y reforzar la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional.

El ministro emiratí subrayó que las relaciones entre Emiratos y Francia constituyen un modelo destacado de asociación estratégica basada en una cooperación fructífera y constructiva, y señaló que el próximo periodo ofrece oportunidades prometedoras para ampliar la colaboración, especialmente en sectores prioritarios clave.

A la reunión asistieron el ministro de Estado Saeed bin Mubarak Al Hajeri; el viceministro de Asuntos Exteriores para Energía y Sostenibilidad, Abdulla Balalaa; y el embajador de Emiratos en Francia, Fahad Saeed Al Raqbani.