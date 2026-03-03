El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada de la primera ministra de Letonia, que condena los ataques iraníes

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de la primera ministra de la República de Letonia, Evika Siliņa, quien condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región.

Siliņa expresó la solidaridad de Letonia con Emiratos ante unos ataques que, según afirmó, constituyen una grave vulneración de su soberanía y una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad regionales.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a la primera ministra letona la postura de apoyo expresada por su país.

Ambas partes subrayaron la necesidad de un cese inmediato de las acciones militares y de retomar la vía política y las soluciones diplomáticas para evitar una mayor escalada que ponga en riesgo la seguridad regional y global.