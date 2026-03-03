El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del canciller federal de Austria sobre la escalada regional

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del canciller federal de Austria, Christian Stocker, en la que abordaron la grave escalada militar en la región y sus repercusiones para la seguridad y la estabilidad.

Stocker expresó la condena de Austria a los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región, y subrayó que constituyen una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, además de una amenaza para la estabilidad regional.

El canciller añadió que Austria ha convocado al embajador iraní y ha denunciado enérgicamente los ataques.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al canciller federal la postura de apoyo expresada por Austria.

Ambas partes subrayaron la necesidad de un cese inmediato de las acciones militares y de retomar el diálogo y las soluciones diplomáticas para evitar una mayor escalada que ponga en riesgo la seguridad regional e internacional.