El presidente de Ucrania condena los ataques iraníes en una llamada con el presidente de Emiratos

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió este martes una llamada telefónica del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que abordaron la escalada militar en la región y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad regionales.

Zelenski expresó la condena de Ucrania a los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región, y subrayó que constituyen una violación de la soberanía de los Estados, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al presidente ucranio la solidaridad mostrada por su país con Emiratos.

Ambas partes destacaron la necesidad de frenar la escalada militar y evitar una ampliación del conflicto, dadas las graves consecuencias que podría tener para la seguridad y la estabilidad tanto regionales como globales.