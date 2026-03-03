Las defensas aéreas de Emiratos interceptan 12 misiles balísticos y 123 drones, según el Ministerio de Defensa

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó de que los sistemas de defensa aérea del país interceptaron este martes 11 misiles balísticos y 123 drones, mientras que un misil cayó en territorio nacional sin causar víctimas.

Según el ministerio, desde el inicio de lo que calificó de “agresión iraní”, se han detectado 186 misiles balísticos lanzados contra Emiratos. De ellos, 172 fueron destruidos, 13 cayeron al mar y uno impactó en el territorio del país.

La cartera añadió que se detectaron 812 drones iraníes, de los cuales 755 fueron interceptados y 57 cayeron dentro del país. Asimismo, señaló que ocho misiles de crucero fueron detectados y destruidos. Estos ataques causaron daños colaterales, tres fallecidos —de nacionalidad pakistaní, nepalí y bangladesí— y 68 heridos leves de distintas nacionalidades: emiratí, egipcia, etíope, filipina, pakistaní, iraní, india, bangladesí, ceilandesa, azerbaiyana, yemení, ugandesa, eritrea, libanesa y afgana.

El ministerio explicó que los sonidos escuchados en diversas zonas del país se debieron a las interceptaciones realizadas por los sistemas de defensa aérea contra misiles balísticos, así como a la actuación de aviones de combate frente a drones y misiles de crucero. Estas operaciones provocaron daños materiales de carácter leve a moderado en varias instalaciones civiles.

El departamento condenó enérgicamente los ataques militares, que calificó de agresión flagrante y grave violación de la soberanía nacional y del derecho internacional.

Asimismo, afirmó que Emiratos se reserva el pleno derecho a responder a esta escalada y a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su territorio, a sus ciudadanos y residentes, de forma que se salvaguarden su soberanía, su seguridad, su estabilidad y sus intereses nacionales.

El Ministerio de Defensa reiteró que mantiene plena disposición para hacer frente a cualquier amenaza y que está adoptando todas las medidas necesarias para contrarrestar con firmeza cualquier intento de socavar la seguridad y la estabilidad del país. Subrayó que la seguridad de ciudadanos, residentes y visitantes sigue siendo una prioridad absoluta.

Por último, instó a la población a informarse a través de las fuentes oficiales y a abstenerse de difundir rumores o informaciones inexactas.