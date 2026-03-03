El presidente del Parlamento de Comoras condena los ataques iraníes y expresa su plena solidaridad con Emiratos

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — Saqr Ghobash, presidente del Consejo Nacional Federal (FNC) de Emiratos Árabes Unidos, ha recibido un mensaje oficial de Abdou Moustadroine, presidente de la Asamblea de la Unión de las Comoras, en el que condena enérgicamente los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos.

En su comunicación, el presidente de la Asamblea comorana expresó, en su nombre y en el del Parlamento, su firme condena y rechazo de estos ataques, y subrayó que tales actos constituyen una flagrante violación de la soberanía de los Estados y una clara vulneración del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, destacó que la Asamblea de la Unión de las Comoras mantiene una solidaridad plena y firme con Emiratos, su liderazgo, su Gobierno y su pueblo, y afirmó su apoyo absoluto a todas las medidas legítimas adoptadas por el país para salvaguardar su seguridad, su soberanía y su integridad territorial.